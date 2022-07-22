Son dakika haber: İşçi servisi kırmızı ışıkta bekleyen kamyona çarptı: 13 yaralı Son dakika gündem haberine göre Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde freni boşalan işçi servis minibüsünün kamyona arkadan çarptığı kazada 13 işçi yaralandı. Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde freni boşalan işçi servis minibüsünün kamyona arkadan çarptığı kazada 13 işçi yaralandı. Kaza, Edirne yolu Marmaracık Mahallesi girişindeki ışıklı dönel kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, fabrikadan aldığı 15 işçiyi bırakmak için Çorlu istikametine doğru yola çıkan Ramiz A. idaresindeki servis minibüsü, frenlerinin boşalması sonucu kırmızı ışıkta bekleyen kamyona arkadan çarptı. Kazada hafif yaralanan 13 işçi, olay yerine gelen ambulanslarla ve özel araçlarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (Hüseyin Tayyar/İHA) İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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