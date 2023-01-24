İşçi servisi kamyona çarptı, 5 işçi yaralandı 3. Sayfa Haberleri İşçi servisi kamyona çarptı, 5 işçi yaralandı Uşak'ta kırmızı ışıkta bekleyen kamyona çarpan işçi servisindeki 5 işçi yaralanarak çevre hastanelere kaldırıldı. İşçi servisi kamyona çarptı, 5 işçi yaralandı UŞAK - Uşak'ta kırmızı ışıkta bekleyen kamyona çarpan işçi servisindeki 5 işçi yaralanarak çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralı işçilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Edinilen bilgilere göre; Uşak merkeze bağlı Ürün Köy ışıklı kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen A.S. kontrolündeki 42 AHG 167 plakalı kamyona A.T. idaresindeki 64 S 0001 plakalı işçi servisi çarptı. İhbarlar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada işçi servisindeki 5 işçi yaralanırken sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Uşak 3. Sayfa Haberler

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