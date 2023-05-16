Üye Girişi
Haberi Paylaş
İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Burdur'da fabrika işçilerini taşıyan minibüsün otomobille çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Burdur'da fabrika işçilerini taşıyan minibüsün otomobille çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bucak ilçesinde saat 18.15 sıralarında 15 AAT 237 plakalı işçi servisi ile 15 ACG 764 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesinin üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kazada hafif şekilde yaralanan Enis D., Emel P., Ayşe A., Muhammet B., Füsun D., Ayşe K. Fatma A. ve Hakan Y., ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BURDUR

Burdur Seçim Sonuçları
Burdur Yerel Seçim Sonuçları 2019
Burdur Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Burdur 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title