Çankırı'da işçi servisi devrildi: Çok sayıda yaralı var - Haberler

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Çankırı'da işçi servisi devrildi: Çok sayıda yaralı var

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çankırı'nın Eldivan ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan otobüs devrildi.

Çankırı'nın Eldivan ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan otobüs devrildi. Kazada çok sayıda işçinin yaralandığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Eldivan ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan otobüs devrildi. Kazada çok sayıda işçi yaralandı. Bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. - ÇANKIRI

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fabrika, Çankırı, işçi, 3. Sayfa, Haberler

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