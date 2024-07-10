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İşçi, mobilya fabrikasında bıçakla saldırı düzenledi

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya fabrikasında meydana gelen kavgada işten çıkan bir işçi, bıçakla 1'i ağır 2 işçiyi yaraladı. Jandarma ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında meydana gelen kavgada işten çıkan bir işçi, bıçakla 1'i ağır 2 işçiyi yaraladı.

Olay, saat 16.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Cerrah Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında meydana geldi. Bir hafta önce işten çıkan Uğur K., eşyalarını almak için iş yerine gitti. Uğur K., eşyalarını topladığı sırada iş arkadaşları Yahya K. (39) ve Kadir A. (45) ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında öfkelenen Uğur K. elindeki bıçakla 2 arkadaşını defalarca bıçaklayıp kaçtı. Yaralılar özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralılardan Yahya Y. (39) ameliyata alındı.

Jandarma ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması çalışma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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