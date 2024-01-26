Üye Girişi
Haberler

İş yerlerinden forklift çalan şahıs kamerada

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, iş yerlerinden forklift çalan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerin ardından tutuklandı ve forkliftler sahiplerine teslim edildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, iş yerlerinden forklift çalan şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 18 ve 21 Ocak tarihlerinde iki farklı iş yerinden toplam bedeli 1 milyon 600 bin TL olan 2 forklifti çalan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, forkliftler de sahiplerine teslim edildi.

Hırsızlık anları güvenlik kameralarında

Öte yandan şahsın iş yerlerine girip forkliftleri çalma görüntüleri de saniye saniye iş yeri kameraları tarafından kayıt edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Kayseri Güvenlik Hırsızlık 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 26 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! Kanada silah ambargosunu kaldırdı mı? Kanada Türkiye'ye neden silah ambargosu uyguladı? 21 Ocak hangi burçtur? 21 Ocak'ta doğanlar hangi burca aittir? Oğlak mı Kova mı? 21 Ocak günü doğumlular hangi burçtur? 21 Ocak burç özellikleri neler 20 Ocak hangi burç? 20 Ocak'ta doğanlar hangi burca aittir? 20 Ocak günü doğumlular hangi burçtur? 20 Ocak burç özellikleri neler? Atatürk akrostiş şiiri - Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili akrostiş şiirleri örneği! Atatürk akrostiş örnekleri Akrostiş Şiir | Akrostiş şiirlere örnekler! Akrostiş ne demek? Zeynep, Damla, Deniz, Merve vb. kadın isimlerinden en güzel akrostiş şiirler 19 Ocak hangi burçtur? 19 Ocak'ta doğanlar hangi burca aittir? 19 Ocak günü doğumlular hangi burçtur? 19 Ocak burç özellikleri neler? 17 Ocak hangi burçtur? 17 Ocak'ta doğanlar hangi burca aittir? 17 Ocak günü hangi burç kadını ve erkeği? 17 Ocak burç özellikleri neler? 16 Ocak hangi burçtur? 16 Ocak'ta doğanlar hangi burca aittir? 16 Ocak günü hangi burç kadını ve erkeği? 16 Ocak burç özellikleri neler? 14 Ocak hangi burçtur? 14 Ocak'ta doğanlar hangi burca aittir? 14 Ocak günü hangi burç kadını ve erkeği? 14 Ocak burç özellikleri neler? 13 Ocak hangi burçtur? 13 Ocak'ta doğanlar hangi burca aittir? 13 Ocak günü hangi burç kadını ve erkeği? 13 Ocak burç özellikleri neler? 12 Ocak hangi burçtur? 12 Ocak'ta doğanlar hangi burca aittir? 12 Ocak günü hangi burç kadını ve erkeği? 12 Ocak burç özellikleri neler? Evlilik yıldönümü sözleri ve mesajları | Evlilik teklifi sözleri, evlilik sözleri nelerdir? Evlilik ile ilgili sözler, kısa ve uzun evlilik sözleri! 10 Ocak hangi burç? 10 Ocak'ta doğanlar hangi burçtur? 10 Ocak günü hangi burç kadını ve erkeği? 10 Ocak burç özellikleri neler? 9 Ocak hangi burç? 9 Ocak'ta doğanlar hangi burçtur? 9 Ocak günü hangi burç kadını ve erkeği? 9 Ocak burç özellikleri neler?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title