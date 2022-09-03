İş yerinin çatısında çıkan lastik yangını söndürüldü 3. Sayfa Haberleri Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir iş yerinin çatısında çıkan yangın söndürüldü. Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir iş yerinin çatısında çıkan yangın söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Oruçreis Mahallesi Azimkar Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinin çatısında bulunan lastikler, bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı. Yangının büyümesi üzerine haber verilmesiyle olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınırken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kocasinan İtfaiye Kayseri 3. Sayfa Haberler

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