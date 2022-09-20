Son dakika haberi: İşyerini basıp patronu ve oğlunu bıçakladı: O anlar kamerada

İşyerini basıp patronu ve oğlunu bıçakladı: O anlar kamerada

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren metal doğrama işyerini arkadaşlarıyla basan şahıs, Suriye uyruklu patronu ve oğlunu bıçakla yaraladı. Yaşanan arbede işyerinin güvenlik kamelarına saniye saniye yansıdı.

Olay Mahmudiye mahallesi Kısmet sokakta faaliyet gösteren demir doğrama işyerinde meydana geldi. Henüz ismi belirlenemeyen şahıs, arkadaşlarını da yanına alıp işyerine gitti. İsmi belirlenemeyen şahıs, demir doğrama işyeri sahibi Ahmad Ajjan Elhadidve Yusuf Ajjan El Hadid(34)'den parasını istedi. Yaşanan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada işyeri sahibi ve oğlu bıçakla yaralandı. Şüpheli ve arkadaşları olaydan sonra kaçarak kayıplara karıştılar. Olay yerine çok polis ekibi ve 112 ekipleri sevk edildi. Yaralı baba ve oğlu, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.