İş yerine silahlı saldırıda yeni detaylar 3. Sayfa Haberleri Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kız meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada olaya karışan kişilerin akraba olduğu öğrenildi. Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kız meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada olaya karışan kişilerin akraba olduğu öğrenildi. Olayla alakalı polis ekipleri 5 kişiyi gözaltına aldı. Olay, dün akşam saatlerinde Adapazarı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Şal Sokak üzerinden Çark Caddesi'ne bağlanan ara sokakta meydana geldi. Kız meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen olayda akraba olan 5 kişi arasında kavga çıktı. Kavga esnasında H.N.(27), yanında getirdiği silahla ateş ederek iş yerinin camlarını kırdı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Konuya ilişkin inceleme başlatan polis ekiplerince olaya karışan H.N.(27), Y.N.(24), V.N.(25), K.N.(26) ve Y.N.(19) isimli şahıslar gözaltına alındı. - SAKARYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Münir Karaloğlu Çark Caddesi Sakarya 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› İş yerine silahlı saldırıda yeni detaylar - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.