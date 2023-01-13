İş yerine silahlı saldırı düzenlediler, peşlerine düşen polis ekiplerine ateş ettiler Polislere defalarca ateş eden saldırganın silahından çıkan 5 kurşun, polis otosuna isabet etti Kovalamaca sonucu yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir iş yerine...

İş yerine silahlı saldırı düzenlediler, peşlerine düşen polis ekiplerine ateş ettiler

Polislere defalarca ateş eden saldırganın silahından çıkan 5 kurşun, polis otosuna isabet etti

Kovalamaca sonucu yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir iş yerine araçtan silahla ateş açıldığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, dur ihtarına uymayan aynı şahısların silahlı saldırısına uğradı. Silahtan çıkan kurşunların 5'i polis aracına isabet etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, 4 şahıstan 3'ü yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, gece saat 01.00 sıralarında Gazipaşa'da yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Çaybaşı olarak bilinen mevkide faaliyet gösteren gazinoya 07 UZ 813 plakalı siyah renkli bir araçtan ateş açıldığı ihbarı polis ekiplerini harekete geçirdi. Olay yerine gitmek için yola çıkan ekipler, yol üzerinde şüpheli araçla karşılaştı. Ekiplerin dur ihtarına uymayan şahıslar, D400 Karayolu'na çıkıp Alanya istikametine doğru kaçmaya başladı. Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şahısların yakalanması için, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Gazipaşa Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerinden takviye destek istedi.

Silahtan çıkan 5 kurşun polis otosuna isabet etti

Kaçan otomobil, polis ekipleri tarafından Kahyalar Mahallesi'nde önü kesilerek durduruldu. Bu sırada aracı geri vitese alan sürücü, geri manevra yapıp İlçe Emniyet Müdürlüğüne ait trafik aracına çarptı. Aynı araçta bulunan Şükrü Y. isimli şahıs otomobilden inip, yayan olarak kaçtı. Polisten kaçamayacağını anlayan otomobildeki şahıslardan biri silahına sarıldı. Polislere defalarca ateş eden şahsın silahından çıkan 5 kurşun, Gazipaşa Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğine ait araca isabet etti. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, sürücü, bir lastiği ekipler tarafından ateş edilerek patlatılan otomobille olay yerinden kaçmayı başardı. Araçtan inip yaya olarak kaçmaya çalışan Şükrü Y. isimli şahıs ise ekipler tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

4 şahıstan 3'ü yakalandı

Kaçan şahısların peşine düşen polis, Harçbel mevkiinde Hakan A. ve Süleyman Ö. isimli şahıslarla birlikte aracı almayı başardı. Otomobilde bulunan ve Talip Ö. olduğu tespit edilen şahıs ise araç durduğu esnada olay yerinden yayan şekilde kaçtı. Polis ve jandarma ekipleri kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Yaşanan olayın ardından jandarma ve polis olay yeri inceleme ekipleri, olayın yaşandığı bölgede ve araçta inceleme yaptı. Olayda kullanılan silah ise bulunamadı.

Adliyeye sevk edildiler

Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili olarak Şükrü Y., Hakan A. ve Süleyman Ö.'yü gözaltına aldı. Hastanede sağlık kontrollünden geçirilen şahıslar, karakoldaki işlemlerinin ardından Gazipaşa Adliyesine sevk edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı