İş yerine silahlı baskın: 2 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İş yerine silahlı baskın: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

İş yerine silahlı baskın: 2 yaralı Bursa'da bir iş yerini basan şüpheli veya şüpheliler, iş yerinde bulunan 2 kişiyi tabanca ile vurduktan sonra kayıplara karıştı.

İş yerine silahlı baskın: 2 yaralı

BURSA - Bursa'da bir iş yerini basan şüpheli veya şüpheliler, iş yerinde bulunan 2 kişiyi tabanca ile vurduktan sonra kayıplara karıştı.

Olay, Alaaddinbey Mahallesi, Taşlıpare sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği öğrenilemeyen şüpheli veya şüpheliler iş yerine girerek Hüseyin İ. ve Metin D. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken şüpheli veya şüpheliler tabanca ile Hüseyin İ. ve Metin D.'ye kurşun yağdırarak kaçtı.

Silah seslerini duyan çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri 2 kişiyi vuran şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Berke Erdal - 3. Sayfa

Polis, Bursa, Silah, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title