İş yerine silahla ateş açıldı - Haberler

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İş yerine silahla ateş açıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İş yerine silahla ateş açıldı

Adıyaman'da, faaliyet gösteren bir iş yerine kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafınsan silahla ateş açıldı.

Adıyaman'da, faaliyet gösteren bir iş yerine kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafınsan silahla ateş açıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Turgut Reis Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde bulunan G.A., isimli kişiye ait iş yeri önüne gelen kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından silahla ateş açıldı. Tabancadan çıkan mermilerin hedefi olan iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Ölen yada yaralananın olmadığı olay sonrası şahıs yada şahıslar hızla kaçarken olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren şahıs yada şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman, Hastane, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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