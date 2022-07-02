İş yerine operasyon, çalıntı 2 ton 624 kilo kablo bulundu - Haberler

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İş yerine operasyon, çalıntı 2 ton 624 kilo kablo bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İş yerine operasyon, çalıntı 2 ton 624 kilo kablo bulundu

Kayseri'de polis ekipleri tarafından bir iş yerine yapılan operasyonda piyasa değeri 350 bin TL olan 2 ton 624 kilo kablo ele geçirildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından bir iş yerine yapılan operasyonda piyasa değeri 350 bin TL olan 2 ton 624 kilo kablo ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte son zamanlarda meydana gelen iletişim ve elektrik kablolarının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Bir iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, piyasa değeri 350 bin TL olan 2 ton 624 kilo kablo ele geçirdi.

Ele geçirilen kablolara el konuldu. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Kayseri 3. Sayfa Haberler

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