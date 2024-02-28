İş yerinden telefon çalan şahıs tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da geceleyin girdiği iş yerinden 3 adet cep telefonu çalan şahıs tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Gazi Caddesi'nde İŞYbulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerine geceleyin girip 3 adet cep telefonu çaldığı iddia edilen Z.T. Samsun Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Z.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.