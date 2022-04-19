İş yerinden hırsızlık zanlısı 3 kişi yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İş yerinden hırsızlık zanlısı 3 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
İş yerinden hırsızlık zanlısı 3 kişi yakalandı

Ordu'da 5 farklı noktadan hırsızlık yaptıkları tespit edilen 3 kişi yakalandı.

ALTINORDU, ORDU (İHA) - Ordu'da 5 farklı noktadan hırsızlık yaptıkları tespit edilen 3 kişi yakalandı.

Altınordu ilçesi Ordu İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında 4 farklı işyerinden ve 1 inşattan hırsızlık yapıldığına dair ihbar üzerine Ordu İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ve asayiş unsurlarından oluşan ekip görevlendirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda, iş yerinden ve inşaattan hırsızlık suçlarını işledikleri tespit edilen A.Ş., F.A. ve E.C.S. isimli şüpheliler, kullandıkları araç ve çalıntı malzemeler ile birlikte yakalandı.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi. - ORDU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Suç Araştırma Timi, Altınordu, Ordu, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title