İş yerinden hırsızlık zanlısı 3 kişi yakalandı

ALTINORDU, ORDU (İHA) - Ordu'da 5 farklı noktadan hırsızlık yaptıkları tespit edilen 3 kişi yakalandı.

Altınordu ilçesi Ordu İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında 4 farklı işyerinden ve 1 inşattan hırsızlık yapıldığına dair ihbar üzerine Ordu İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ve asayiş unsurlarından oluşan ekip görevlendirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda, iş yerinden ve inşaattan hırsızlık suçlarını işledikleri tespit edilen A.Ş., F.A. ve E.C.S. isimli şüpheliler, kullandıkları araç ve çalıntı malzemeler ile birlikte yakalandı.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi. - ORDU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa