İş yerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı Hatay'ın merkezi ilçesi Antakya'da bir iş yerinden 20 bin lira değerinde eşya çalan hırsız yakalandı. Hatay'ın merkezi ilçesi Antakya'da bir iş yerinden 20 bin lira değerinde eşya çalan hırsız yakalandı. Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri hırsızlık olaylarının önlenmesi ve şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Odabaşı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde bulunan bir züccaciye dükkanından hırsızlık olayı ile ilgili 20 bin TL değerinde eşya çaldığı belirlenen A.K. Odabaşı Mahallesinde yakalandı. Çalınan malzemeler sahibine teslim edildi. - HATAY İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Antakya Hatay 3. Sayfa Haberler

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