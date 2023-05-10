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İş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

İş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Gaziantep'te bir iş yerinden hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıyan şüpheli şahıs tutuklandı.

Gaziantep'te bir iş yerinden hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıyan şüpheli şahıs tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesinde bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik çalışma yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmada H.İ.D. isimli şüpheli yakalandı. Şüpheli şahsın hırsızlık anları ise bir başka iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Şüpheli şahıs, tamamlanan yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gaziantep 3. Sayfa Haberler

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