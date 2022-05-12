İş yerinden hırsızlık yapan şüpheli suçüstü yakalandı - Haberler

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İş yerinden hırsızlık yapan şüpheli suçüstü yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İş yerinden hırsızlık yapan şüpheli suçüstü yakalandı

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde bir kozmetik mağazasında hırsızlık yaptığı iddia edilen 1 kişi, suçüstü yakalandı.

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde bir kozmetik mağazasında hırsızlık yaptığı iddia edilen 1 kişi, suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yenişehir ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, işyerinden ve kurumdan hırsızlık suçundan aranan F.Y. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde şüphelinin Pozcuda bir kozmetik mağazasında olduğunu belirleyen ekipler, şahsı hırsızlık yaptığı sırada suçüstü yakaladı. Şahsın yapılan sorgulamasında 3 ayrı iş yerinden ve kurumdan hırsızlık suçundan aranma kaydı olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yenişehir, Mersin, 3. Sayfa, Haberler

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