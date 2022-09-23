İş yerinden hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de bir iş yerinden hırsızlık gerçekleştirdikleri tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığınca, Odunpazarı ilçesine bağlı Kanlıpınar Mahallesi'nde meydana gelen iş yerinden hırsızlık olayı üzerine, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan operasyon neticesinde yakalan 2 şüpheli, adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklandı. Daha sonra Jasat Dedektif Timleri tarafından yürütülen araştırmalar neticesinde, olaya karışan bir şüphelinin daha olduğu belirlendi. Kimlik bilgisi tespit edilen diğer şüpheli de yakalanarak adliyeye sevk edilirken, mahkemece tutuklanan şahıs da tutuklandı. Bu çerçevede olaya karışan toplamda 3 şüpheli tutuklanarak kentteki cezaevlerine teslim edildi. - ESKİŞEHİR