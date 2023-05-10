İş yerinden hırsızlık şahıs kamerada

İş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir iş yerinden hırsızlık yapma anları güvenlik kameralarına yansıyan şüpheli şahıs tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesinde bir işyerinde meydana gelen hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik çalışma yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde yapılan çalışma neticesinde, hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen H.İ.D. isimli şüpheli yakalandı. Şüpheli şahsın, hırsızlık anları ise bir başka iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Şüpheli şahıs, tamamlanan yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.