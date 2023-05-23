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İş yerinden cephanelik çıktı

İş yerinden cephanelik çıktı

3. Sayfa Haberleri

Kırklareli'de polis ekiplerinin bir iş yerine yaptığı operasyonda; 4 tabanca, 2 tüfek, 8 bıçak ve tarihi eser olduğu değerlendirilen objeler ele geçirilirdi.

Kırklareli'de polis ekiplerinin bir iş yerine yaptığı operasyonda; 4 tabanca, 2 tüfek, 8 bıçak ve tarihi eser olduğu değerlendirilen objeler ele geçirilirdi. Olayla ilgili iş yeri sahibi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri C.U.'nun iş yerinde arama yaptı. Yapılan aramada; 4 tabanca, 10 şarjör, 2 av tüfeği, 542 mermi, 27 av tüfeği fişeği, 8 bıçak ile tarihi eser olduğu değerlendirilen 12 obje ele geçirilirken, C.U. gözaltına alındı.

C.U.'nun emniyetteki işlemleri sürüyor. - KIRKLARELİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Kırklareli 3. Sayfa Haberler

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