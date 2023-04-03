Üye Girişi
Haberi Paylaş
İş yerinde kumar oynatırken yakalandı, toplanan bin 365 TL'ye el konuldu

İş yerinde kumar oynatırken yakalandı, toplanan bin 365 TL'ye el konuldu

3. Sayfa Haberleri

Kocaeli'de iş yerine yapılan denetimde kumar oynatıldığı tespit edildi.

Kocaeli'de iş yerine yapılan denetimde kumar oynatıldığı tespit edildi. Kumar oynattığı tespit edilen kişi için adli işlem uygulanırken kumarda toplanan bin 365 TL paraya ise el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kartepe ilçesinde umuma açık eğlence ve istirahat yerinde denetim yaptı. Denetimlerin neticesinde Y.A. (21) isimli şahsın iş yerinde kumar oynattığı tespit edildi. Gözaltına alınan Y.A. için adli işlem, kumar oynadığı öğrenilen 7 kişiye ise idari yaptırım kararı uygulandı. Öte yandan kumarda toplanan bin 365 TL paraya da el konuldu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title