İş yerinde kenevir yetiştiren zanlı tutuklandı - Haberler

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İş yerinde kenevir yetiştiren zanlı tutuklandı

İş yerinde kenevir yetiştiren zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde iş yerinde kenevir yetiştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde iş yerinde kenevir yetiştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri, M.D.'nin çalıştığı iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda yetiştirmekte olduğu, toprağa ekili 88 kök kenevir bitkisi ve 1 kilo 800 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Emniyette ifadesi alınan M.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Kahramanmaraş Elbistan Kenevir 3. Sayfa Haberler

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