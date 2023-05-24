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İş yerinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti

İş yerinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Aydın'ın Efeler ilçesine meydana gelen olayda, bir kişi sabah iş yerini açtıktan sonra geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Aydın'ın Efeler ilçesine meydana gelen olayda, bir kişi sabah iş yerini açtıktan sonra geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1508 sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah Coşkunlar (55) isimli şahıs iş yerine geldikten bir süre sonra rahatsızlandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede iş yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Coşkunlar'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, şahsın geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği üzerinde durulduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kalp Krizi Efeler Aydın 3. Sayfa Haberler

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