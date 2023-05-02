İş yerinde çıkan yangın paniğe neden olduVAN Van'ın İpekyolu ilçesindeki bir iş yerinde çıkan yangın büyük hasara yol açtı.

İş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu

VAN Van'ın İpekyolu ilçesindeki bir iş yerinde çıkan yangın büyük hasara yol açtı.

Alınan bilgilere göre olay, sabah saatlerinde ilçenin Karşıyaka Mahallesi Orhan Doğan Caddesi üzerinde meydana geldi. Nevzat Tosun'a ait iş yerinde bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangının fark edilmesi üzerine hemen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerine haber verildi. Bölgeye gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, iş yeri ise kullanılamaz hale geldi. Büyük hasarın meydana geldiği yangının çıkış sebebiyle ilgili incelemenin başlatıldığı belirtildi.