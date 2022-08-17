İş yeri sahibinin yokluğundan faydalanıp kasadan para çaldı

İstanbul'da bir kasaba gelen hırsız, iş yeri sahibinin lavaboda olmasını fırsat bilerek kasada bulunan bin 500 TL'yi çalarak kayıplara karıştı.

İstanbul'da bir kasaba gelen hırsız, iş yeri sahibinin lavaboda olmasını fırsat bilerek kasada bulunan bin 500 TL'yi çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Okmeydanı'nda bir kasap dükkanına gelen bir kişi, iş yeri sahibinin lavaboda olmasını fırsat bilerek kasa kısmına yöneldi. Kasayı açarak içerisinde bulunan bin 500 TL'yi çalan hırsız güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde hırsızın rahat bir şekilde parayı çaldıktan sonra hızla uzaklaştığı görüldü.

(Batuhan Toprak - İHA)