İş yeri sahibini vurmak için saldıran kardeşler misafiri vurdu - Haberler

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İş yeri sahibini vurmak için saldıran kardeşler misafiri vurdu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
İş yeri sahibini vurmak için saldıran kardeşler misafiri vurdu

Konya'da iki kardeşin aralarında husumet bulunan kişinin iş yerine düzenlediği silahlı saldırıda, iş yerinde misafir olarak bulunan bir kişi kafasından yaralandı.

Konya'da iki kardeşin aralarında husumet bulunan kişinin iş yerine düzenlediği silahlı saldırıda, iş yerinde misafir olarak bulunan bir kişi kafasından yaralandı.

Olay, saat 18.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Erenler Mahallesi Beşkılıç Sokak üzerinde bulunan bir terzinin deposunda meydana geldi. İsmail G. ile kardeşi Ümit G. iddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan sokak üzerinde terzilik yapan Mehmet Akif T.'yi vurmak için iş yerine geldi. İki kardeş yanlarında bulunan av tüfeği ile rastgele iş yerine ateş açtı. Bu sırada açılan ateş sonucu iş yerine misafirliğe gelen Sabri T. (50) kafasından yaralandı. Silahlı saldırganlar olay yerinden kaçarken, kafasından yaralanan Sabri T. vatandaşlar tarafından Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sabri T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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