İş yeri önüne bırakılan valizden esrar çıktı - Haberler

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İş yeri önüne bırakılan valizden esrar çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İş yeri önüne bırakılan valizden esrar çıktı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir iş yerinin önünde unutulan valizden esrar maddesi çıktı, valizin bırakılma anı ise işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir iş yerinin önünde unutulan valizden esrar maddesi çıktı, valizin bırakılma anı ise işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, ilçeye bağlı Haliliye Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sabah erken saatlerde işyerine gelen vatandaşlar kapının önüne bırakılan büyük bir valizi fark etti. Valizin içinde bomba olacağı şüphesiyle vatandaşlar durumu polise bildirdi. Polis ihbar üzerine olay yerinde güvenlik önlemleri alarak, valizi inceledi. İnceleme sonrasında valizde 7 kilo kubar esrar bulundu.

Bir işyerinin güvenlik kamerasına valizin bırakılma esnası saniye saniye kaydedilirken, polis eşkali belirlenen 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. - ŞANLIURFA

İş yeri önüne bırakılan valizden esrar çıktı

İş yeri önüne bırakılan valizden esrar çıktı

İş yeri önüne bırakılan valizden esrar çıktı

İş yeri önüne bırakılan valizden esrar çıktı

İş yeri önüne bırakılan valizden esrar çıktı

İş yeri önüne bırakılan valizden esrar çıktı

İş yeri önüne bırakılan valizden esrar çıktı

İş yeri önüne bırakılan valizden esrar çıktı

İş yeri önüne bırakılan valizden esrar çıktı

İş yeri önüne bırakılan valizden esrar çıktı

İş yeri önüne bırakılan valizden esrar çıktı

İş yeri önüne bırakılan valizden esrar çıktı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şanlıurfa, Polis, Esrar, 3. Sayfa, Haberler

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