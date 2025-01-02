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İş Makinesiyle Devrilen Ağaç, Yaşlı Adamın Hayatını Kaybetmesine Neden Oldu

İş Makinesiyle Devrilen Ağaç, Yaşlı Adamın Hayatını Kaybetmesine Neden Oldu
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde iş makinesi tarafından devrilen bir ağacı budamak isterken fenalaşan 72 yaşındaki Ramazan Sahabi, hastanede hayatını kaybetti. Kalp krizi geçirdiği şüphesi üzerinde duruluyor.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde iş makinesi tarafından devrilen ağacı budamak isterken fenalaşan yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.00 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Sahabi (72), iş makinesi tarafından devrilen ağacı budamak isterken fenalaşıp yere yığıldı. Yaşlı adamı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaşlı adam, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Sahabi doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Ramazan Sahabi'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kalp krizi geçirdiği şüphesi üzerinde durulan yaşlı adamın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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