İş makinesinin tek darbesi, ağır hasarlı binayı yerle bir etti
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Elazığ'da, iş makinesinin makasının değmesiyle ağır hasarlı bina yıkıldı. Yıkım anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
İş makinesinin tek darbesi, ağır hasarlı binayı yerle bir etti
ELAZIĞ - Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen iller arasında bulunan Elazığ'da bulunan ağır hasarlı bina, iş makinesinin makasının değmesiyle yerle bir oldu.
6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen iller arasından bulunan Elazığ'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. Bu çerçevede, merkeze bağlı Olgunlar Mahallesi'nde yıkımına başlanan 6 katlı bina, iş makinesinin makasını vurmasıyla bir anda yerle bir oldu. Ortalık toz bulutu ile kaplanırken o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.