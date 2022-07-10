Son dakika haber! İş makinesine molotoflu saldırı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika habere göre İş makinesine molotoflu saldırı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kimliğini belirsiz kişi veya kişilerce geç saatlerde bir kepçe kundaklandı.
İş makinesine molotoflu saldırı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kimliğini belirsiz kişi veya kişilerce geç saatlerde bir kepçe kundaklandı.
Kundaklanma olayı ilçenin Hayriye Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre gece saat 3 sıralarında park halinde ki kepçe kimliği belirsiz kişi veya kişilerce molotoflu saldırıyla kundaklandı.
Saldırı sonucu kepçe yanmaya başladı, olay yerine çağrılan itfaiyenin müdahale ettiği yangında, kepçe kullanılamaz hale geldi.
Polis kundaklamayı gerçekleştiren kişi veya kişileri tespit etmek için çalışma başlattı.
İhlas Haber Ajansı / Mevlüt Bayraktar - 3. Sayfa