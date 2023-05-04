İş makinesi ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seyir halinde bulunan bir iş makinesi ile otomobil kavşakta çarpıştı.

İş makinesi ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seyir halinde bulunan bir iş makinesi ile otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde Siverek-Şanlıurfa karayolu, yeni sanayi sitesi kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Cengiz K. idaresindeki 63 AET 362 plakalı otomobil, Ramazan Ç. yönetimindeki 63 041 0010 plakalı iş makinesi ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Halide K., Sakine K. ve Serhat K. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.