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İş makinesi ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

İş makinesi ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seyir halinde bulunan bir iş makinesi ile otomobil kavşakta çarpıştı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seyir halinde bulunan bir iş makinesi ile otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde Siverek- Şanlıurfa Karayolu, yeni sanayi sitesi kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Cengiz K. idaresindeki 63 AET 362 plakalı otomobil, Ramazan Ç. yönetimindeki 63 041 0010 plakalı iş makinesi ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Halide K., Sakine K. ve Serhat K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şanlıurfa 3. Sayfa Haberler

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