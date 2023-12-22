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İş makinasının dokunuşuyla 5 katlı okul yerle bir oldu

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Hatay'da ağır hasarlı olan 5 katlı Cengiz Topel İlkokulu, iş makinasının dokunuşuyla tamamen yıkıldı. O anlar kameraya yansıdı.

5 katlı okul, iş makinasının dokunuşuyla yerle bir oldu

HATAY - Hatay'da ağır hasarlı 5 katlı okulun iş makinasının dokunuşuyla yerle bir olduğu anlar kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır en çok yıkımın meydana geldiği Hatay'da hasarlı binaların yıkımında sona gelindi. Antakya ilçesi Elektrik Mahallesi'nde bulunan 5 katlı Cengiz Topel İlkokulda iş makinasıyla kontrollü olarak yıkıldı. Operatörün hasar verdiği bina, iş makinasının dokunuşuyla yerle bir olurken bu anlar görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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