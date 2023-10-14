İş makinelerinin tek darbesiyle binalar yerle bir oldu...Yıkım anları kamerada

HATAY - Depremin vurduğu Hatay'da iş makinesinin müdahalesiyle 2 ağır hasarlı binanın yıkılma anları kameralara yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da, asrın felaketinin yaralarını sarmak için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Enkaz kentte bir yandan afet konutlarının yapımı devam ederken diğer yandan da ağır hasarlı binaların yıkımları aralıksız sürüyor. Antakya ilçesinde 2 ağır hasarlı olan 9 katlı bina, iş makinesinin darbeleri sonucu yıkıldı. Binaların yıkımı esnasında ve sonrasında herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı. Binaların yıkım anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.