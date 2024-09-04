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İş kazasında yaralandı, sigorta girişinin yapılana kadar olay yerinde bekletildiği iddia edildi

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Ankara'da faaliyet gösteren bir tatlı imalathanesinde çalışan tatlı ustası İsmail Can Seçkin, iddialara göre 4 metrelik yüksekliği bulunan merdivenden yuvarlanarak ağır yaralandı. Aile yakınları ise yaralanan Seçkin'in hastaneye kaldırılmak için sigorta girişinin yapılmasını beklediklerini iddia etti.

İş kazasında yaralandı, sigorta girişinin yapılana kadar olay yerinde bekletildiği iddia edildi

ANKARA - Ankara'da faaliyet gösteren bir tatlı imalathanesinde çalışan tatlı ustası İsmail Can Seçkin, iddialara göre 4 metrelik yüksekliği bulunan merdivenden yuvarlanarak ağır yaralandı. Aile yakınları ise yaralanan Seçkin'in hastaneye kaldırılmak için sigorta girişinin yapılmasını beklediklerini iddia etti.

Olay, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan tatlı imalathanesinde 19 Ağustos'ta meydana geldi. İddialara göre imalathanede tatlı ustası olarak çalışan İsmail Can Seçkin, iş yerinde çalıştığı sırada 4 metrelik merdivenden düşerek ağır yaralandı. Yaralanan Seçkin, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin yapılmasının ardından hastaneye sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi gören Seçkin'in yakınları, Seçkin'in yaklaşık 4 aydır sigortasız çalıştığını, kazanın meydana gelmesinin ardından sigorta girişi yapılana kadar olay yerinde bekletildiğini iddia etti. E-Devlet kayıtlarında ise Seçkin'in sigortasının 19 Ağustos'ta yapıldığını ve belirli aralıklarla sigorta giriş çıkışı yapıldığı görüldü.

"Hastaneye gittiğimde kardeşim çok kötü durumdaydı"

Kardeşinin düştüğünü ve kafasını çarptığı gerekçesiyle arandığını belirten Halil İbrahim Seçkin, "Hastaneye gittiğimde kardeşim çok kötü durumdaydı. Düşmüş gibi değil kafası kocaman olmuştu, neredeyse büyüklüğü iki katına çıkmıştı. Her tarafı kan revan içindeydi ve üstünde iş kıyafetleri vardı. Ben hastaneye geldiğimde olay çok ciddi durumdaydı. Doktor 'kafasının önünden arkasına cam kırığı gibi kadar çatlaklar var, bu darbe çok kötü bir darbe ve kardeşine bizim yapabileceğimiz bir şey yok' dedi" diye konuştu.

"Kardeşim 19 Ağustos tarihinde düştükten sonra tekrar sigorta girişini yapmışlar"

Seçkin, kardeşinin tatlı imalathanesinde 8 yıldır çalıştığını ve bu süre zarfında birden fazla sigorta girişinin olduğunu belirterek, "Giriş ve çıkış yapmışlar. En son yine 4 ay sonra çıkışını vermişler. Kardeşim 19 Ağustos tarihinde düştükten sonra tekrar sigorta girişini yapmışlar. 8 senedir aynı yerde düzenli çalışıyor ve kardeşim düştükten sonra yapılmış" dedi.

Seçkin, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırılan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan kardeşinin yüzde 95 oranında felçli kalabileceğini dile getirdi.

"Herkes bizi görünce arkasını dönüyor"

Oğlu İsmail Seçkin'in kaza geçirdiği imalathaneye gittiklerini dile getiren anne Emine Alaca, "Herkes bizi görünce arkasını dönüyor. Bizi çalışanlarla konuşturmadılar. Bizi çember içerisine aldılar ki hiç kimseyle konuşmayalım. Biz iş yerinden bir arkadaşını aradık ve yanında kim vardı? Diye sorduk. O da 'abla düştüğünde ben hiçbir şey görmedim. Sadece ambulans geldiğinde biz 7-8 kişi içeri girdik' dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İş Kazası Sigorta 3-sayfa Sağlık Güncel Ankara Hukuk

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