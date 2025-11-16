İş Kazasında Hayatını Kaybeden Selahattin Erdoğan'ın Cenazesi Ailesine Teslim Edildi

Beyoğlu Kabataş Metro İstasyonu şantiye alanında meydana gelen iş kazasında hayatını kaybeden Selahattin Erdoğan'ın cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp kurumundan alındı.

Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi Meclis-i Mebusan Caddesi üzerinde bulunan Kabataş Metro İstasyonu şantiye alanında dün akşam iskele çökmesi sonucu 5 işçi yaralanmıştı. Hastaneye sevk edilen yaralılardan Selahattin Erdoğan ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Erdoğan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi.

Acılı aile gözyaşlarına hakim olamazken, cenaze memleketi olan Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesine defnedilmek üzere yola çıktı. - İSTANBUL