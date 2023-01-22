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İş kamyonu ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

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İş kamyonu ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yol kenarında duran otobüs yüzünden iş kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yol kenarında duran otobüs yüzünden iş kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Saltukova beldesi havalimanı kavşağında meydana geldi. Çaycuma istikametinden Bartın istikametine giden şehirlerarası otobüs Hacılar köyü yol ayrımında yolcu indirmek için durdu. Arkasında seyir halinde olan sürücüsü henüz bilinmeyen 74 BE 484 plakalı iş kamyonu diğer şeride geçiş yaparken köy yolundan çıkan Erol A.'ya ait Fiat marka araç ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil orta bankete fırladı. Olay yerinde bulunan vatandaşlar 112 Acil Servisi ve jandarmayı arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler trafiği güvenli hale getirdikten sonra otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı. Yaralı sürücü Erol A. ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Saltukova Zonguldak 3. Sayfa Haberler

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