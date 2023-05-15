İş hanında şüpheli ölüm

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir kadın, iş hanında ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Konak İş Merkezi'nde ev olarak kullanıldığı bir dairede F.K (53) isimli kadının cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, dairede incelemelerde bulundu. Ölüm sebebinin belirlenmesi için kadının cenazesi otopsi için hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ZONGULDAK