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İş hanın 7. katından aracın üzerine düşen kadın hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir iş hanın 7. katından önce otomobilin üzerine ardından ise beton zemine düşen yabancı uyruklu kadın hayatını kaybetti.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir iş hanın 7. katından önce otomobilin üzerine ardından ise beton zemine düşen yabancı uyruklu kadın hayatını kaybetti.

Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Saraylar Mahallesi'ndeki bir iş hanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; iş hanın 7. katına çıkan Ziya Sidan (23), henüz belirlenemeyen bir nedenle aşağıya düştü. Önce iş yerinin otoparkında park halindeki otomobilin üzerine daha sonra ise beton zemine düşen genç kadın, feci şekilde hayatını kaybetti.

İran uyruklu Ziya Sidan'ın düştüğünü gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekibi, yerden kanlar içerisinde hareketsiz yatan Sidan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Çevrede korku dolu anlar yaşayan vatandaşları uzaklaştıran ve güvenlik önlemi alan ekipler, olay yerinde inceleme yapmasının ardından Sidan'ın cansız bedenini Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumuna kaldırdı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Merkezefendi Denizli 3. Sayfa Haberler

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