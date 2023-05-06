İş çıkışı evine dönerken kazada öldü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bugün sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 1 kişide ağır yaralandı.

Turgutlu ilçesi Eski Manisa Yolu üzeri Koşukırı Mevkiinde meydana gelen kazada Damla Alas idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada sürücü Damla Alas kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, araçta yolcu olarak bulunan Okan Karasaç (36) ise ağır yaralandı.

Kaza, bugün saat 05.30 sıralarında Atatürk Mahallesi Acıbadem Yolu üzerinde meydana geldi. Çalıştığı fabrikadan mesai çıkışında evine gitmekte olan Damla Alas (28) yönetimindeki 35 AN 7672 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi.

Kazada sürücü Alas ile otomobilde yolcu olarak bulunan Okan Karasaç ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Turgutlu Devlet Hastanesinde tedaviye alınan yaralılardan Damla Alas tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, otomobilde bulunan Okan Karasaç ise ağır yaralı olarak Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı. - MANİSA