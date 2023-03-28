İş bulma vaadiyle dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı

Karabük'ün Yenice ilçesinde kendisini şehit yakını olarak gösterip, kamu görevlilerinin adını kullanarak vatandaşları iş vaadiyle dolandıran şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde kendisini şehit yakını olarak gösterip, kamu görevlilerinin adını kullanarak vatandaşları iş vaadiyle dolandıran şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İlçe Emniyet Amirliği ekipleri yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde N.E. isimli şüphelinin kendisini şehit yakını olarak gösterip üst düzey siyasetçi, bürokrat, devlet yöneticileri ile fotoğraf çektirdiğini ve yakınlık kurduğu üst düzey yöneticilerin adını kullanarak vatandaşları işe sokma vaadiyle dolandırdığını tespit etti.

Ekiplerin düzenlediği operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda çok sayıda cv, kimlik ve diploma vb. belgelere ait evraklar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARABÜK