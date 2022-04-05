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İş adamından 3 gündür haber alınamıyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İş adamından 3 gündür haber alınamıyor

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine iş görüşmesi için gelen iş adamından 3 gündür haber alınamıyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine iş görüşmesi için gelen iş adamından 3 gündür haber alınamıyor.

Edinilen bilgiye göre, bir iş görüşmesi için Gölbaşı ilçesine gelen Şırnaklı iş adamı Kamil Sunar'dan haber alamayan yakınları, Sunar'ın hayatından endişe ederek durumu polise bildirdi. Harekete geçen polis ekipleri, iş adamı Sunar'a ait otomobili Gölbaşı ilçesindeki Çetintepe Barajı yakınlarında buldu. Aracı didik didik incelenen Sunar'ın bulunması için polis ekipleri çalışma başlattı. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İş Adamı, Adıyaman, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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