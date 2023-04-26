İş adamı Şeyhmus Tatlıcı hakkında 'eşine cinsel saldırı' iddiasından zorla getirme kararı

Boşanma aşamasındaki eşi Melisa Tatlıcı'ya hamileyken 'nitelikli cinsel saldırı' uyguladığı iddiasıyla 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Şeyhmus Tatlıcı'nın yeniden yargılanmasına başlandı. Mahkeme, bozma kararının ardından görülen ilk duruşmada, Şeyhmus Tatlıcı'nın zorla getirilmesine hükmetti.

Boşanma aşamasındaki eşi Melisa Tatlıcı'ya hamileyken 'nitelikli cinsel saldırı' uyguladığı gerekçesiyle 10 yıl hapis cezasına çarptırılan, merhum iş adamı Şeyhmus Tatlıcı'nın kendiyle aynı ismi taşıyan oğlu Şeyhmus Tatlıcı'nın yeniden yargılanmasına başlandı. İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sağlık mazereti bildiren tutuksuz sanık Şeyhmus Tatlıcı katılmadı. Müşteki Melisa Tatlıcı ise duruşmada hazır bulundu.

"Karşı tarafça evliliğin iptali davası açılmıştır"

Duruşmada bozma kararına ilişkin görüşü sorulan müşteki Melisa Tatlıcı, "Mağdurum ve süreç çok uzadı. Mümkün olan en yüksek şekilde cezalandırılsın. Evliliğimiz devam etmektedir. Karşı tarafça evliliğin iptali davası açılmıştır" dedi.

Duruşmada müşteki avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı bozma kararına uyulmamasını, sanık avukatları ise bozma kararına uyulmasını talep etti.

Zorla getirilme kararı

Alınan savunma ve beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi'nin bozma kararına uyulmasına oy birliği ile karar verdi. Sanık Şeyhmus Tatlıcı'nın sağlık mazeretini reddeden mahkeme heyeti, duruşmaya zorla getirilmesine ve yurt dışına çıkış yasağının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

Merhum iş adamı Şeyhmus Tatlıcı'nın kendisi ile aynı ismi taşıyan oğlu Şeyhmus Tatlıcı'nın boşanma aşamasındaki eşi Melisa Tatlıcı'ya cinsel saldırı ve darp uyguladığı iddiasıyla 'hakaret', 'tehdit', 'cinsel saldırı' ve 'kasten yaralama' suçlarından toplamda 18 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.

Davayı karara bağlayan İstanbul 2.Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Şeyhmus Tatlıcı'nın 'tehdit', 'hakaret' suçlarını işlediğinin sabit olmaması nedeniyle beraatine karar vermişti. Sanığın Melisa Tatlıcı'ya karşı işlediği 'kasten yaralama' suçunun 'cinsel saldırı' suçu içerisinde eridiği gerekçesiyle beraatına karar veren mahkeme, sanığın cinsel davranışlarla vücut dokunulmazlığını ihlal ettiği gerekçesiyle 12 yıl hapis cezasına hükmetmişti. Sanık Şeyhmus Tatlıcı'nın yargılama sürecindeki tutum ve davranışlarını lehe sayan mahkeme, hapis cezasını 10 yıla indirerek, hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar vermişti.

Karara yapılan itiraz İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nce Yargıtay yolu açık olmak üzere reddedilmişti ve yapılan itiraz ile dosya Yargıtay'a taşınmıştı. Yerel mahkemece kurulan hükmü inceleyen Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Şeyhmus Tatlıcı hakkında Melisa Tatlıcı'ya yönelik 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan hüküm kurulduğunu ancak 'cinsel saldırı' suçundan hüküm kurulması gerektiğini belirterek kararı bozmuştu. - İSTANBUL