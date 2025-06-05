İş Adamı Fatih Fil'e Silahlı Saldırı

İş Adamı Fatih Fil'e Silahlı Saldırı
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İzmir'in Çeşme ilçesinde iş adamı Fatih Fil, yürüyüş yaptığı sırada bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Bacağına iki kurşun isabet eden Fil hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu iyi. Saldırgan henüz yakalanamadı.

İş adamı Fatih Fil'e silahlı saldırı kamerada

İZMİR - İzmir'in Çeşme ilçesinde iş adamı Fatih Fil silahlı saldırıya uğradı. O anlar kameraya yansırken, yaralı olarak hastaneye kaldırılan Fil'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, saat 20.15 sıralarında Alaçatı Hacı Memiş Mahallesi'nde meydana geldi. Filoğlu Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve Fenerbahçe Kongre Üyesi iş adamı Fatih Fil, bir kişiyle sokakta yürürken henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırganın tabanca ile ateş açması sonucu bacağına 2 kurşun isabet eden Fil, yere yığıldı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fil, ambulansla Çeşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Fatih Fil'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Emniyet güçleri ise Fatih Fil'e silahlı saldırı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

O anlar kamerada

Öte yandan Fatih Fil'e gerçekleştiren silahlı saldırı, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde, Fil'in arkasından gelen bir kişinin tabanca ile ateş açtığı, ayağına mermiler isabet eden Fatih Fil'in yere yığılması ve çevredekilerin korkuyla kaçıştığı anlar yer aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ - 3.Sayfa
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