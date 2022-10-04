İş adamı, arı sokması sonucu vefat etti 3. Sayfa Haberleri Sivas'ın Gemerek ilçesinde arı sokması sonucu rahatsızlanan iş adamı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sivas'ın Gemerek ilçesinde arı sokması sonucu rahatsızlanan iş adamı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre Sivas'ın Gemerek ilçesinde meydana gelen olayda ilçede ticaret yapan Cevdet Genç, geçtiğimiz Pazar günü arı sokması sonucu rahatsızlanınca Gemerek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumu ciddileşen Genç Sivas'a sevk edildi. Genç Sivas'ta yoğun bakıma alınan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - SİVAS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Gemerek Sivas 3. Sayfa Haberler

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