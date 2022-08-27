Irmakta cesedi bulunan şahsın son görüntüleri ortaya çıktı 3. Sayfa Haberleri Irmakta cesedi bulunan şahsın son görüntüleri ortaya çıktı Bartın Irmağında cesedi bulunan M.K.E.'nin son görüntüleri ortaya çıktı Kemerköprü mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde oturan ve Bartın Irmağı çevresinde koku fark eden vatandaşların durumu polis ekiplerine bildirmesinin... Irmakta cesedi bulunan şahsın son görüntüleri ortaya çıktı BARTIN - Bartın Irmağında cesedi bulunan M.K.E.'nin son görüntüleri ortaya çıktı Kemerköprü mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde oturan ve Bartın Irmağı çevresinde koku fark eden vatandaşların durumu polis ekiplerine bildirmesinin ardından bölgede başlatılan incelemeler sonucu ırmak yüzeyinde ceset bulundu. Irmak yüzeyindeki ceset Bartın Belediyesine ait cankurtaran botuyla kıyıya taşınmasının ardından halat yardımıyla 10 metrelik yamaçtan çıkarılarak Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesedin 10 gün önce görev yaptığı askeri birlikten firar eden M.K.E.'ye ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken M.K.E.'nin son görüntüleri ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde M.K.E.'nin cadde üzerinden koşarak karşıdan karşıya geçtiği ve ırmak kenarında doğru koşmaya devam ettiği görüldü. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bülent Bostancı Bartın 3. Sayfa Haberler

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