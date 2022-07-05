İranlı turist çamaşır ipi takarken balkondan düştü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İranlı turist çamaşır ipi takarken balkondan düştü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
İranlı turist çamaşır ipi takarken balkondan düştü

Samsun'da çamaşır ipi takarken balkondan düşen İranlı turist yaralandı.

Samsun'da çamaşır ipi takarken balkondan düşen İranlı turist yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'da ikamet eden kız kardeşinin yanına bir hafta önce gezmeye gelen İranlı Amır Sadeghshırazı (42) birinci kattaki evin balkonundaki çamaşır ipinin bağlı olduğu demirin vidasını sıkıp ipi germek istediği bir sırada balkonun demirin ayağına bağlı köşesinin betonu kırılınca yere düştü. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılan 2 çocuk babası İranlı turist tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title