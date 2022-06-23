İranlı şüphelinin mide ve bağırsağından 1 kilo 126 gram uyuşturucu çıktı - Haberler

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İranlı şüphelinin mide ve bağırsağından 1 kilo 126 gram uyuşturucu çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İranlı şüphelinin mide ve bağırsağından 1 kilo 126 gram uyuşturucu çıktı

Ağrı'da bir yolcu otobüsünde polis ekipleri tarafından yapılan aramada İran uyruklu şahsın midesindeki şişliğin şüphe uyandırması üzerine yapılan incelemede mide ve bağırsaklarında uyuşturucu olduğu tespit edildi.

Ağrı'da bir yolcu otobüsünde polis ekipleri tarafından yapılan aramada İran uyruklu şahsın midesindeki şişliğin şüphe uyandırması üzerine yapılan incelemede mide ve bağırsaklarında uyuşturucu olduğu tespit edildi.

Ağrı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yol uygulamasında durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, otobüste yolculuk eden İran uyruklu Mehran Nazeri'nin şüphe üzerine üst araması yapıldı. Şahsın midesindeki şişliğin şüphe uyandırması üzerine kusturulması ile 6 adet kapsül halinde toplam daralı ağırlığı 62,35 gram gelen afyon sakızı ele geçirildi. Şahsın beyanı sonrası savcılıktan ek gözaltı süresi alınarak, hastanede çekilen röntgende mide ve bağırsaklarında başka kapsüllerin olduğu belirlendi. Şahsın vücudundan doğal yollarla çıkışı sağlanan toplam 102 kapsül halinde 1 kilo 126 gram afyon sakızı ele geçirildi. İran uyruklu Mehran Nazeri, Ağrı Savcılığınca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AĞRI

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İran Ağrı 3. Sayfa Haberler

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