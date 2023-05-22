İranlı şarkıcı sahte pasaportla kaçmak isterken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

İSTANBUL - İran uyruklu şarkıcı Sıamak Shabdel Borhan, eşiyle birlikte sahte pasaportla Almanya'ya kaçmak isterken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. İranlı şarkıcının ve eşinin hem Berlin uçağına hem de Tahran uçağına check-in yaptığı ortaya çıktı.

Olay, dün öğle saatlerinde İstanbul Havalimanı'nda meydana geldi. Türkiye'de ikamet izni olan İran uyruklu şarkıcı Sıamak Shabdel Borhan ve eşi Sahar Heıdrızad Ghezeljeh Almanya'ya yasadışı yollarla kaçmak için plan yaptı. Şarkıcı ve eşi yolculuk öncesi hem Tahran hem de Berlin uçağına check-in yaptı. İran pasaportuyla kontrol noktasına gelen çift, Tahran uçuş biletiyle pasaport kontrolünü geçti. Planlarında aksilik olmadığını fark eden çift, daha önce check-in yaptığı Berlin uçağının bulunduğu kapıya gitti. Şarkıcı Borhan ve eşi buradaki görevlilere çantasında bulunan sahte Kolombiya ve İngiltere pasaportlarını gösterdi.

Yakalanacaklarını anlayınca kaçtılar

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne bağlı risk analiz birimi belge inceleme ekipleri, İran uyruklu Borhan'ı pasaport kontrol noktasından geçişinden itibaren teknik ve fiziki takibe aldı ve her iki yolcuda anbean izlendi. İranlı çiftin Berlin uçağının kapısına gittiği tespit edildi. Polis ekipleri burada yer hizmetleri personeliyle irtibata geçerek çiftin durdurulmasını istedi. Personel tarafından pasaportlarına el konulan şahıslardan Sahar Heıdrızad Ghezeljeh olay yerinden kaçarken, İranlı şarkıcı ise personel tarafından oturma alanında beklemesi istendi. Kısa bir süre sonra İranlı şarkıcı da bulunduğu yerden hızlıca uzaklaştı.

İran'a kaçmak isterken polise yakalandılar

Sıamak Shabdel Borhan, Almanya'ya gidiş planı başarısız olunca, ellerinde bulunan Tahran biletlerini çıkarıp ve eşiyle birlikte İran'a kaçabilmek için uçağın bulunduğu kapıya gitti. Burada yapılan kontrollerin ardından uçağa binen çift polis ekipleri tarafından İran uçağından indirildi. İranlı şarkıcı ve eşi gözaltına alındı.

"Almanya'da daha çok para kazanmak istiyordum"

Sahte pasaportla Almanya'ya kaçmayı planlayan ve polis ekiplerinin dikkati sayesinde Tahran uçağına binerken yakalanıp uçaktan indirilen İranlı şarkıcı Sıamak Shabdel Borhan, ilk ifadesinde Almanya'ya daha çok para kazanmak için gitmek istediğini söyledi. Pasaportlarına el konulan İranlı çift savcılığa sevk edildi.